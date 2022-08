Zero termico, nuovo record sulle Alpi svizzere: è a 5.184 metri

Roma, 10 agosto 2022 - Lo zero termico tocca un nuovo record. Secondo il report di MeteoSvizzera a fine luglio lo zero termico sulle Alpi svizzere è stato registrato a 5.184 metri . La temperature sulle Alpi cresce a ritmi mai visti in precedenza nella storia del clima. Rispetto alla media globale, la colonnina di mercurio si sta alzando a una velocità doppia.

In totale disequilibrio l'atmosfera al di sopra dei 3.500 metri. Lo denuncia Legambiente , annunciando la partenza della terza edizione di ' Carovana dei Ghiacciai' , il monitoraggio itinerante promosso dalla associazione ambientalista nell'ambito della campagna 'ChangeClimateChange', con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano.

L'ultimo inverno , estremamente mite e siccitoso in tutto l'arco alpino, ha provocato effetti ben evidenti. La neve al suolo , negli ultimi dieci anni ha subito un costante decremento, lasciando sempre più spazio ad aride sterpaglie; in primavera l'innevamento è stato prossimo ai minimi storici tanto che, molti nivometri, già a maggio sono arrivati a zero. Effetti destinati a segnare sempre più profondamente gli ecosistemi delicati di montagna, con ripercussioni importanti anche in pianura. I ghiacciai alpini si riducono "a ritmo inimmaginabile, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, lasciando il posto a detriti e rocce", a causa del riscaldamento globale.

"A poco più di un mese dalla tragedia della Marmolada - dichiara Giorgio Zampetti, direttore nazionale Legambiente - torniamo a richiamare l'attenzione sull'emergenza climatica, ormai inarrestabile, che compromette lo stato di salute di tutto il nostro arco alpino. Incendi, siccità, ondate di calore, eventi estremi sempre più frequenti, temperature record: non c'è più tempo per le nostre montagne, che ci lanciano un SOS forte e chiaro".

"I dati scientifici indicano che il riscaldamento climatico sta producendo effetti ambientali sempre più rapidi ed evidenti nelle Alpi - dichiara Marco Giardino, vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano - A soli 2 anni di distanza dalla prima edizione della Carovana, potremo verificare direttamente gli impressionanti cambiamenti nel frattempo avvenuti su alcuni ghiacciai-campione".

Il viaggio di 'Carovana dei Ghiacciai 2022' partirà dai Ghiacciai del Miage e Pré de Bar (Monte Bianco), rispettivamente mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, e andrà avanti fino al 3 settembre. Sarà un viaggio in 5 tappe dalla Valle d'Aosta fino al Friuli-Venezia Giulia percorrendo tutto l'arco alpino: dai ghiacciai Miage e Pré de Bar a quelli del Monte Rosa, dal ghiacciaio dei Forni e di Montasio fino al ghiacciaio della Marmolada.