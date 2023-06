Wikipedia sbaglia la bandiera del Vaticano Catena di errori sul web

L’aggiunta di un piccolo disco rosso e una diversa tonalità di giallo e l’errore è fatto: bandiera della Città del Vaticano sbagliata su Wikipedia e di conseguenza un po’ ovunque. Ha dell’incredibile la vicenda dell’errore da parte dell’enciclopedia online più conosciuta al mondo. Ad accorgersene un appassionato di bandiere che ha verificato come tra il 2017 ed il 2022 Wikipedia abbia veicolato un’immagine sbagliata del vessillo dello Stato più piccolo del pianeta (nella foto sopra riprodotto nella versione giusta).

In pratica la bandiera condivisa a lungo da Wikipedia aggiunge un piccolo disco rosso nella parte inferiore della tiara papale e adopera una diversa tonalità di giallo per i riempimenti di alcune parti dello stesso stemma. A commettere l’errore sarebbe stato un editore anonimo della piattaforma: avrebbe volutamente modificato l’immagine nel 2017 per scopi di ’correzione del colore’. Facendo così cadere nell’errore migliaia e migliaia di utenti del sito.