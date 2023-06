Whataspp down, oggi boom di segnalazioni. “Anche Instagram e Facebook non funzionano”

Roma, 6 giugno 2023 – Whatsapp, Instagram, Facebook in down: dopo i problemi che ha avuto ieri l’app di messaggistica istantanea, oggi tutti e tre i social di Meta – il colosso di Mark Zuckerberg – sembrano fare i capricci. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, come evidenzia il sito di monitoraggio ‘Downdetector’, che mostra un picco dopo le 16.30. Gli utenti incontrano difficoltà a inviare e ricevere messaggi, a pubblicare i post, o addirittura ad accedere alle piattaforme.

Twitter brulica di persone che si sono riversate qui per verificare di essere connessi alla Rete. E per trovare solidarietà. “No, non solo il solo a cui non funzionano Whatsapp e Instagram – si dice confortato l’internauta medio approdando sulla piattaforma di Elon Musk –. C’è un problema generale”.

L’ironia la fa da maggiore in questi casi. "Mark (Zuckerberg ndr), posa il fiasco”, twitta @momoihijikata. E anche: “Ok, oggi si va di tripletta: Instagram, whatsapp e Facebook in down. Grande Mark Zuckerberg” (@94Jaja). “Io che riavvio modem, telefono, computer, case, libri, fogli di giornale per poi accorgermi che c'è un clamoroso #metadown #facebookdown #instagramdown #whatsappdown”, dice @fabiopanichi. Decisamente non è il solo.