Whatsapp in down oggi 16 giugno, problemi anche per Instagram e Facebook

Roma, 16 giugno 2023 – Ancora problemi per i social di Mark Zuckerberg. Dopo le defaillance della settimana scorsa, anche stasera Whatsapp è in down, o comunque funziona a singhiozzo, un po’ in tutta Italia. In tilt anche Instagram e Facebook, proprio come successo, ripetutamente, 10 giorni fa.

Il sito Downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento, ha registrato un picco dopo le 21.

L’hashtag #Whatsappdown e #Instagramdown sono trending topic su Twitter, dove tutti gli internauti si riversano per cercare conferme e trovare la ‘solidarietà’ degli altri utenti rimasti ‘orfani’ dei social.

Notizia in aggiornamento