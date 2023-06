Whatsapp down, picco di segnalazioni in Italia. Funziona a singhiozzo

Roma, 5 giugno 2023 – Problemi per Whatsapp. Questa sera gli utenti della app di messaggistica istantanea hanno riscontrato difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi. Il down è stato confermato dal sito ‘Downdetector’ che evidenzia un picco di segnalazioni dopo le 19. Il servizio ha funzionato a singhiozzo in diverse zone d’Italia per circa un’ora. E, a giudicare dal cinguettii su Twitter, ha dato qualche filo da torcere anche in altri Paesi, dall’Inghilterra fino al lontano Ecuador. Anche Whatsapp per il web, la pagina per messaggiare tramite browser, risultava in alcuni casi irraggiungibile.

Orfani di Whatsapp, gli internauti si sono riversati sui social ‘alternativi’. Twitter ma anche Telegram, per capire innanzitutto se le difficoltà erano condivise anche dagli altri utenti. Rassicurati sul fatto che il proprio telefono funziona e che si trattava di un problema globale, si sono lanciati in divertenti gag autoironiche. Come quella di @Peppe: “Quindi è un Whatsapp down e posso smettere di prendere a parole la connessione?”