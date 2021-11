Madrid, 9 novembre 2021 - La compagnia aerea spagnola low cost Vueling dice addio al bagaglio a mano gratuito di 55x40x20 centimetri nella sua tariffa più economica. Dal 23 novembre, infatti, i passeggeri che acquisteranno un biglietto con la Tariffa Base potranno imbarcare un bagaglio di 40x20x30 centimetri, senza limite di peso, che dovrà essere collocato sotto il sedile anteriore. Con le tariffe Optima, TimeFlex e Family invece sarà ancora permesso di imbarcare due bagagli: una borsa da posizionare sotto il sedile e una valigia di 55x40x20 centimetri e del peso massimo di 10 chili.

I passeggeri con bambini di età inferiore ai due anni, le persone con esigenze speciali o i clienti Premium continueranno ad avere i due bagagli inclusi per portarli a bordo, indipendentemente dal tipo di tariffa scelta. La compagnia aerea offrirà nuove opzioni per il check-in dei bagagli in stiva a seconda del peso e con prezzi a partire da 8 euro.