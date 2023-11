Vip e persone comuni pronti a dare una mano

La solidarietà non si ferma. Per contribuire alla raccolta fondi a favore delle persone colpite dall’alluvione è ancora possibile aderire alla campagna promossa dal gruppo Monrif (QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!) con un bonifico indirizzato al conto corrente ‘Un aiuto per la Toscana’, aperto presso Chianti Banca, iban IT21U086

7302801000000913630

(codice Bicswift per i bonifici

esteri ICRAITRRIP0).

I soldi saranno utilizzati per interventi urgenti e assistenza agli sfollati. L’appello è stato accolto e rilanciato da tanti amici

dei nostri quotidiani, molto legati alla Toscana, tra cui l’ex

calciatore viola Borja Valero, Cesare Prandelli, Larissa Iapichino e Chiara Francini.

Fra le prime realtà a rispondere all’iniziativa del gruppo Monrif, l’Estra Pistoia Basket,

unica società regionale che milita in Serie A, al cui contributo si aggiunta una donazione raccolta dalla tifoseria.