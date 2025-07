Brindisi, da un balcone si rovescia in strada un secchio di catrame: sei passanti ustionati, anche un bimbo di 6 mesi

Brindisi, 23 luglio 2025 - Una pioggia di catrame ha investito alcuni passanti, tra cui una donna e il suo bambino piccolo di sei mesi nel passeggino, provocando ferite e ustioni di vari gradi. E' successo stamane in corso Umberto I, quando da un terrazzo di un'abitazione, dove sono in corso dei lavori edili di ristrutturazione, è caduta una sostanza bituminosa, probabilmente guaina liquida. La polizia sta facendo accertamenti per individuare possibili responsabili.

Il materiale catramoso era contenuto in un secchio che precipitando dal balcone si è disperso colpendo i passanti in strada e sul marciapiede. I sei feriti sono per lo più ustionati, sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e accompagnati all'ospedale Perrino, per le cure del caso. Alcuni sono più gravi per ferite in varie parti del corpo e le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte del personale sanitario.