La lezione di Gabriella Greison, fisica sotto attacco social per un abito scollato

Roma, 23 luglio 2025 – Gabriella Greison, fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica, è stata madrina alla cerimonia di laurea dell’Università di Messina, tenutasi nella splendida cornice del Teatro Greco di Taormina. In un video pubblicato poco prima dell’evento, ha raccontato con entusiasmo il discorso che avrebbe pronunciato agli studenti, centrato su libertà, coraggio e rivoluzioni. Ma a colpire una parte del pubblico social non è stato il contenuto, bensì l’abito scelto: un vestito leggero e scollato, perfettamente adatto al clima torrido (oltre 40 gradi) e all’occasione estiva. Quel video ha scatenato un’ondata di commenti sessisti, che l’hanno accusata di essere “inadeguata” e di voler attirare l’attenzione “in altri modi”. Un giudizio che ha ignorato completamente la sua competenza e il valore del suo intervento, per concentrarsi esclusivamente sull’aspetto fisico e sull’abbigliamento.

La replica intelligente e ironica di Greison

La risposta di Greison è arrivata con lucidità e ironia. In un post pubblicato su Instagram ha scritto: "Quello che vi ha turbato non è il vestito. È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso. Che possa salire su un palco, spiegare la funzione d'onda e Schrödinger, e intanto avere le tette. Ops". Il sostegno pubblico è stato immediato: la rettrice Giovanna Spatari ha elogiato Greison per il suo intervento e ha definito le polemiche “un attacco sessista mascherato da moralismo”. Anche diverse testate nazionali e utenti hanno condannato la “polizia del decoro” dei social, sottolineando come episodi del genere siano sintomo di un pregiudizio culturale ancora molto radicato.

Il sessismo nella scienza: una storia lunga, invisibile ma persistente

Un recente approfondimento su American Scientist sottolinea come il sessismo nella ricerca scientifica non sia un fenomeno recente, ma abbia radici profonde e spesso poco visibili. Molte donne hanno lasciato la carriera accademica — non per mancanza di talento, ma per un ambiente ostile che le ha costrette ad abbandonare. L’autrice Pat Lee Shipman descrive una progressiva emorragia femminile in cui le ricercatrici incontrano barriere invisibili, esclusione sistematica da premi e riconoscimenti, e una cultura di silenzi e pregiudizi. Questo trend non solo danneggia le singole carriere, ma impoverisce l’intera comunità scientifica, privandola della diversità necessaria per innovare ed eccellere.

La vicenda Greison a Taormina ha fatto emergere una volta di più quanto il sessismo sia radicato anche nelle normali dinamiche social. Ma la sua risposta, fatta di ironia, competenza e determinazione, ha invertito la narrazione. Da vittima è diventata protagonista ha trasformato un attacco in un’occasione per dialogare sulle discriminazioni e invitare tutti al rispetto.