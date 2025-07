Milano, Parto e Pesaro: come cambia il reato di corruzione. L’utilità non patrimoniale è il nuovo abuso d’ufficio

Roma, 23 luglio 2025 – A ogni tempo la sua arte, a ogni arte la sua libertà. Negli anni della crisi economica e della disintermediazione, delle istituzioni in bilico e della social-mania, anche la cronaca giudiziaria si adegua. Spariscono (o quantomeno sono meno presenti, forse perché i denari scarseggiano?) le ‘mazzette’ tradizionali e la corruzione si palesa con una formula – “utilità non patrimoniale” – che apre orizzonti obliqui.

‘Classicamente’ ipotizzata per le prestazioni sessuali, ad esempio, per essere brutali. Ora per le prestazioni di “accresciuta popolarità e consenso”, per dirla con le parole dei magistrati di Pesaro che hanno indagato il candidato governatore del centrosinistra ed europarlamentare Matteo Ricci. Ma lo stesso vale a Milano con l’urbanistica che ha travolto la giunta Sala.

Presidio dell'opposizione contro il sindaco Giuseppe Sala

Pesaro, il terremoto chiamato ‘Affidatopoli’

A Pesaro il tema riguarda gli affidamenti del Comune, inquadrati sotto il cartello di ‘Affidopoli’ perché la mente torna sempre lì, alle indagini anni Novanta che hanno cambiato la storia repubblicana. Poi c’è il caso di Prato con la vicenda della sindaca Ilaria Bugetti (ma la sfumatura è lievemente diversa, con l’articolo 318 del codice penale, non i 319-20-21), mentre a Torino incombe l’ombra della malversazione. Dunque amministratori (in questi giorni tutti del centrosinistra) nei guai. Ma non doveva chiudersi questa stagione con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio?

Ricci è accusato di avere ottenuto “una utilità non patrimoniale attraverso la realizzazione con modalità illegittime, di opere ed eventi pubblici di grande richiamo in grado di conferire una immagine di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e politica del sindaco, così arrecando al medesimo un rilevante beneficio in termini di accresciuta popolarità e consenso”.

Dunque non utilità economiche (contestate invece ad altri del gruppo): “L’abuso d’ufficio era morto già prima di essere abrogato, con le modifiche del 2020. Ora è risorto. O è in metamorfosi. Anzi, dilaga il meccanismo della fattispecie della corruzione. E attenzione perché chi ha in mano il potere d’accusa, ha in mano il potere finale”, ragiona il professor Tullio Padovani, emerito di diritto penale e membro dell’Accademia dei Lincei. C’è, in senso generale, una “accusa intrisa di un sentimento eticizzante”, continua Padovani. E questo vale a prescindere dal colore politico. Ma, continua il professore, “in questo gioco anche la politica si riduce. La politica asseconda quel gioco: perché sembra che se un politico non sia colpevole, vada tutto bene”. E invece? “C’è un vasto terreno in mezzo: un atteggiamento penalmente non rilevante, non è detto che non sia censurabile o inopportuno politicamente”.

L’inchiesta di Milano

A Milano la situazione non è dissimile da Pesaro. Due domande restano senza risposte univoche: come si quantifica una utilità non patrimoniale? E quali sono i confini della corruzione? “Siamo di fronte a una sorta di riflesso pavloviano della magistratura inquirente, che affonda le radici nelle vicende di Tangentopoli: abrogato un reato, l’abuso d’ufficio, si tenta di colmare un presunto vuoto di tutela attraverso una interpretazione apparentemente estensiva di una fattispecie vigente, la corruzione – spiega Tommaso Guerini professore di diritto penale –, che di fatto mira a creare una nuova e diversa fattispecie incriminatrice. Con buona pace del principio di riserva di legge e, soprattutto, del supremo principio della separazione fra i poteri dello Stato”.

Non è un caso che questo dibattito si scateni mentre infiamma il dibattito sulla separazione delle carriere: “La mera separazione non otterrà che un misero risultato – conclude Padovani –. Servono altri due pilastri: un ragionamento sulla responsabilità dei magistrati (non accanimento, ma almeno un riflesso sulla carriera) e un controllo sull’esercizio dell’azione penale. Ora non solo incontrollato, ma anche discrezionale”.