“Contro la violenza sulla donne non sei sola, chiama il 1522”, lo slogan proiettato su Palazzo Chigi

Roma, 24 novembre 2023 – “Contro la violenza sulle donne non sei sola, chiama il 1522”. È lo slogan che ha lanciato il governo per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proiettandolo sulla facciata di Palazzo Chigi.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CERIMONIA DI ILLUMINAZIONE DI PALAZZO CHIGI

Alla cerimonia presenti la premier Giorgia Meloni, i ministri della Famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella, e per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, oltre a varie personalità del mondo dello sport.

"Siamo qui con un numero di telefono, il 1522, a dire alle donne italiane che non sono sole. È un numero che si può chiamare a ogni ora se si ha paura e si può trovare dall'altra parte qualcuno che ti può aiutare. Chi ha paura sappia che non è sola”, ha detto la premier Giorgia Meloni fuori Palazzo Chigi, illuminato di rosso.

"Non ci dovremmo ritrovare” soltanto “nel momento della riflessione e della commozione di fronte a una vita che si spezza e viene spezzata dal non amore. Di questo” e di cosa fare per la violenza contro le donne “si deve parlare soprattutto quando le cose vanno avanti normalmente. Noi dobbiamo prepararci tutti insieme e preparare le condizioni affinché le donne possano sentirsi sicure e libere di scegliere la propria vita e con chi stare. È la supremazia del rispetto che viene prima di ogni altra cosa”. Lo afferma il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Palazzo Chigi.