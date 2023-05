Veronica Lario: “Berlusconi sta male, ce la mette tutta”

Milano, 13 maggio 2023 – Come sta Silvio Berlusconi? La domanda è stata fatta a Veronica Lario. La risposta che l’ex moglie del Cav ha dato è diversa da quelle sentite finora, almeno nei toni, tutt’altro che ottimistici. “Preferirei non rispondere”, ha replicato Lario intercettata a un convegno di ‘Più Europa’ al Palazzo delle Stelline a Milano. All’ex consorte dei Berlusconi, madre di tre dei suoi figli, è stato chiesto della salute del presidente forzista, 86 anni. Lei, inizialmente, ha glissato: “E’ una domanda personale”. Poi però ha aggiunto: “C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta”. Matteo Salvini, da parte sua, dice di aver sentito ieri Berlusconi e che “era in forma”.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario in una foto del 2005 (Ansa)

Berlusconi è ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare, complicazione della leucemia mielomonocitica che gli sarebbe stata diagnosticata meno di due anni fa e che è stata resa pubblica solo con l’ultimo ricovero.

Dopo un primo periodo trascorso in rianimazione, l’ex premier ora si trova nel reparto di degenza ordinaria.

Ieri Alberto Zangrillo, suo medico personale, e primario della terapia intensiva cardiotoracica al San Raffaele, ha tranquillizzato sulle condizioni dell’assistito: “Berlusconi sta bene e si sta riprendendo – ha detto Zangrillo a Rai Radio 1, ospite di Un Giorno da Pecora –, ha avuto un malanno importante, credo che a breve lascerà l'ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima”.

Sempre ieri Silvio Berlusconi si è fatto vedere in un videomessaggio, pubblicato sui social alla vigilia delle elezioni amministrative, in cui ricorda l’importanza di recarsi alle urne: “Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca”, ha detto rivolgendosi ai follower. Poi ha aggiunto: “Spero di uscire presto da qui. Mi raccomando: andate, andate a votare”. E’ il secondo video registrato da Berlusconi dall’ospedale dopo quello inviato alla convention di Forza Italia la settimana scorsa. Oggi Matteo Salvini dice di aver sentito al telefono l’alleato nella giornata di ieri: “Era in forma”.