Vallanzasca riavrà i permessi premio I giudici: in comunità

Nel suo 73° compleanno una buona notizia per Renato Vallanzasca, l’ex protagonista della mala milanese degli anni ‘70 e ‘80 che ha trascorso oltre mezzo secolo da detenuto. Potrà tornare, infatti, "a fruire dei permessi premio" per frequentare, in alcuni giorni e per alcune ore, la comunità dove già andava in passato. Permessi che gli erano stati revocati a fine febbraio scorso. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l’istanza degli avvocati dell’ex boss della Comasina.

I permessi gli erano stati revocati perché non sarebbe stato più in grado di rispettare le prescrizioni, poiché soffre di un decadimento cognitivo. Per il collegio, però, Vallanzasca non ha mai violato di recente "alcuna prescrizione" e bloccargli quei permessi è una "sanzione eccessiva e ingiustificata", anche "gravemente penalizzante" per una persona che "ha trascorso un lunghissimo periodo in carcere e che ha la necessità di strutturare un percorso di risocializzazione, che sembra essere stato intrapreso con serietà".