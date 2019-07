Roma, 5 luglio 2019 - L'attore e regista Ugo Gregoretti è morto oggi, nell sua casa romana, aveva 88 anni: era nato il 28 settembre 1930 a Roma. La modalità ironica con la quale ha trasposto sullo schermo il costume italico e l'arguzia che ha sempre contraddistinto il suo approccio alla finzione scenica gli sono valse grandi successi, soprattutto televisivi. Autore tv di 'Controfagotto', 'Il Circolo Pickwick', e 'Romanzo popolare', fu assunto alla Rai nel 1954 e iniziò con la realizzazione di inchieste tv originali e spregiudicate che gli procurarono molti problemi all'interno dell'azienda.

In tv però non portò soltanto serie parodistiche, Gregoretti era infatti una personalità eclettica e a lui si devono trasmissioni come 'Lezioni di design' (insignita del Compasso d'oro) in cui si presentavano al grande pubblico oggetti di pregevole design e i relativi creatori.

Nel '60 vinse, con un documentario sulla 'Sicilia del Gattopardo', il Prix Italia. Il successo ottenuto lo spinse a occuparsi di cinema. Dal '68 fino alla fine degli anni Settanta si dedicò al documentario politico. Nell'80 iniziò la carriera teatrale. Fra i suoi lavori cinematografici spiccano 'I nuovi angeli' (1962), film-inchiesta sui giovani, e l'autobiografico 'Maggio musicale' (1990).

Gregoretti ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore della Rassegna Benevento Città-Spettacolo. Dal 1985 al 1989 ha diretto il Teatro Stabile di Torino. Non è mancata neppure un'esperienza nei panni di regista lirico, mettendo in scena una memorabile edizione de 'L'italiana in Algeri' (1976).

Una brillante e variegata carriera raccontata in un'autobiografia data alle stampe nel 2006 e titolata 'Finale aperto'. Insignito del premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, nel 2009, quale "giornalista, autore teatrale e televisivo, regista, attore, sempre uomo d'alto impegno intellettuale e civile". Nove anni fa, nel 2010, ricevette il Nastro d'argento alla carriera, mentre nel 2016 viene insignito del titolo di socio onorario del Rotary Club di Benevento.

A 84 anni sognava ancora di fare un film, lo annunciò al Bif&st: "Racconto la mia cialtroneria".