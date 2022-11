Cronaca

Arrestato il papà di Saman Si va verso l’estradizione Era sempre ubriaco e girava col kalashnikov

Catturato in Pakistan, viveva da solo: spesso sparava in aria per sfogare la sua rabbia. La moglie, accusata anche lei dell’omicidio come mandante, è sparita: sarebbe dai genitori. La difesa annuncia battaglia: Shabbar in Italia? Sarà difficile, manca il corpo della vittima