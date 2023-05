Tsipras non ce la fa, Mitsotakis vince ancora Ma la Grecia è in panne: non c’è maggioranza

È stata una vittoria schiacciante quella del partito conservatore di Kyriakos Mitsotakis nelle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Grecia. Tuttavia, Mitsotakis non ha ancora raggiunto il suo obiettivo di una maggioranza assoluta dei seggi nel nuovo Parlamento e sarà dunque necessario tornare alle urne per avere un governo stabile.

Nuova Democrazia (ND) ha ottenuto il 40,8% dei voti (risultati ancora parziali, l’85% dei seggi), in netto vantaggio sulla sinistra dell’ex premier Alexis Tsipras, che ha ottenuto solo il 20% dei voti, davanti al partito socialista Pasok-Kinal che ha incassato l’11,6%. Salutando la sua vittoria come "un terremoto politico", Mitsotakis, al timone dal 2019, ha già fatto capire che vuole andare a nuove elezioni, che potrebbero tenersi alla fine di giugno o all’inizio di luglio.