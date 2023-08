Trovato morto con la testa fracassata a Trivolzio (Pavia)

TRIVOLZIO (Pavia)

A terra, privo di vita da ore, rannicchiato in un angolo del cortile esterno dell’abitazione di un’amica con la testa fracasssata. È giallo sulla morte di Fabio Friggi, 44enne residente a Motta Visconti (Milano), originario di Casorate Primo (Pavia), trovato cadavere venerdì pomeriggio a molte ore dal decesso avvenuto durante la notte o al massimo all’alba. La prima ipotesi è che l’uomo sia caduto dalle scale interne dell’abitazione, quindi potrebbe essersi trascinato fino al punto dove è stato ritrovato oppure il corpo potrebbe essere stato spostato, già privo di vita, da qualcuno. Nell’abitazione, posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici, in via Delle Orchidee a Trivolzio, sono state in ogni caso trovate anche macchie di sangue.

La scomparsa di Fabio Friggi era stata denunciata il giorno prima dalla sorella: un allontanamento volontario che lo aveva portato con la sua Fiat Panda bianca nella casa dove è stato poi trovato privo di vita. A lanciare l’allarme sarebbe stata l’amica 25enne che lo aveva ospitato nell’abitazione. I due si conoscevano fin da quando lei era minorenne: ancora ragazzina lo aveva denunciato, una decina d’anni fa, per molestie, ma evidentemente i rapporti fra loro si erano in qualche modo riallacciati, pare di recente, sino al tragico epilogo.