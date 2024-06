Omicidio ad Agri (Salerno): 35enne morto dissanguato in strada

Salerno, 16 giugno 2024 – Sarà l’autopsia a dire qualcosa di più sull’omicidio di un 35enne avvenuto stanotte ad Agri, in provincia di Salerno.

L’uomo è stato trovato senza vita per strada, all’incrocio tra via Risi e via Da Procida: il corpo presenta ferite di arma da taglio. Ad una prima analisi la vittima sarebbe morta per l’emorragia di sangue. Al momento gli inquirenti starebbero seguendo la pista di una lite scoppiata in uno dei locali della movida di Agri, poi sfociata nel delitto. Da una prima ricostruzione sembra che il 35enne avesse problemi di tossicodipendenza.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Nocera Inferiore, che stanno vagliando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il sostituto procuratore Michele Migliardi ha ordinato la traslazione del corpo presso l'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove, nelle prossime ore, sarà effettuata l'autopsia.