Giorgia Meloni e le ‘istantanee’ del G7: dal saluto con il Papa al ballo della pizzica. Il video diffuso sui social

Roma, 16 giugno 2024 – Il vertice con i big 7 della Terra a Borgo Egnazia, la stretta di mano con Papa Francesco, il concerto di chiusura dei lavori di Andrea Bocelli, e poi il ballo della pizzica. La premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un video con alcune delle ‘istantanee’ del G7 italiano, accompagnato dal messaggio: "E' stato un onore per l'Italia organizzare e ospitare il G7. Un successo per cui voglio ringraziare i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa importante iniziativa".

G7, la premier Giorgia Meloni balla la pizzica in Puglia

I lavori, come già detto, si sono conclusi con il concerto di Andrea Bocelli che ha intonato tra l’altro la celebre ‘Nessun dorma’ di Puccini. La performance del tenore, accompagnato dalla violinista italo-ucraina Anastasiya Petryshak, ha incantato i grandi del mondo, come mostrano alcune immagini diffuse dalla presidenza italiana, che mostrano la premier completamente trasportata dalla musica, seduta tra il presidente Usa Joe Biden (che per qualche secondo ha chiuso gli occhi mentre il tenore intonava ‘vincerò’) e il primo ministro Rishi Sunak. Al termine dell’esibizione Meloni si è lasciata andare un gesto di apprezzamento con la mano. Dopo la cena informale, poi sono partite le danze popolari, Meloni è stata ripresa ballare la pizzica. Immagini che ha poi condiviso sui suoi social.