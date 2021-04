Cuneo, 18 aprile 2021 - Un allenatore è morto a Trinità, comune nel Cuneese, dopo essere stato colpito da un toro. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio in un'azienda di famiglia. L'uomo, accompagnato dal figlio, era intento a far rientrare il bestiame dai pascoli in località Casale dei Molini. Improvvisamente, per cause ancora non precisate, il toro avrebbe caricato l'imprenditore, colpendolo al torace e alla testa, facendolo sbattere con violenza sul terreno. A niente è servito l'intervento del figlio dell'uomo, che a sua volta è stato ferito dal toro a una gamba. Il soccorso del 118 è stato vano, per l'anziano non c'è stato niente da fare.

