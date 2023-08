Terminillo, escursionista muore durante uno screening medico in alta quota

Rieti, 6 agosto 2023 – La montagna era la sua passione. E questa volta aveva deciso di mettersi anche al servizio di uno screening medico in alta quota. Ed è durante questa iniziativa che è morto Marcello Moroni, giornalista pubblicista reatino, attuale addetto stampa della sezione Cai di Rieti.

E’ lui l'escursionista di 70 anni morto questa mattina sul monte Terminillo durante un'escursione che doveva terminare al rifugio Massimo Rinaldi.

Per Moroni, molto conosciuto a Rieti e già cancelliere della Procura del capoluogo sabino, non c'è stato nulla da fare.

Come detto il giornalista stava partecipando a un'iniziativa, dedicata alle misurazioni in quota della pressione arteriosa e della saturazione dell'ossigeno nel sangue, nonché allo screening per lo studio dell'aneurisma dell'aorta addominale, promossa dalla sezione reatina del Club alpino italiano, in collaborazione con la Commissione centrale Medica e la Società Italiana di Medicina di Montagna e il patrocinio del Comune e della Asl di Rieti.

L’iniziativa, originariamente prevista per il 5 agosto, era stata spostata di un giorno a causa delle cattive condizioni atmosferiche previste per sabato nella zona.

Moroni è stato subito soccorso da alcuni medici che si trovano con lui proprio per partecipare a quest'ultima iniziativa, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Il corpo dell'escursionista, una volta raggiunto dalle squadre di terra del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco, è stato trasportato a valle da un elicottero della Guardia di Finanza.