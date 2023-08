Gallipoli, turista di 19 anni annegato in mare

Gallipoli (Lecce), 6 agosto 2023 – Tragedia in Salento. Un ragazzo di 19 anni residente a Bari è morto mentre faceva il bagno. I contorni e la dinamica di quanto è accaduto sono ancora da chiarire.

Per il momento si sa che un bagnante di 19 anni ha perso la vita stamattina dopo essersi immerso nelle acque di Gallipoli (Lecce). Si tratta di un turista residente a Bari, ma di nazionalità straniera (il ragazzo aveva origini albanesi).

L'episodio è avvenuto lungo il litorale sud della cittadina ionica, non lontano dalla marina di Baia Verde, nella zona di Lido Zen. In base a quanto sino ad ora ricostruito, e riportato da alcune testate locali, la tragedia sarebbe avvenuta verso le 11. Il 19enne stava facendo il bagno e si è ritrovato in preda alle forti correnti delle acque, senza più riuscire a tornare a riva e sparendo fra i flutti.

Gli altri bagnanti che si trovavano sulla spiaggia hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare per salvare il diciannovenne.