I veri obiettivi del conflitto : "Avanti fino al cambio di regime"

Boni

Non è una incursione qualsiasi, per quanto massiccia, chirurgica, spietata, più infinitamente potente di quelle precedenti, un raid in profondità come non si era mai visto prima. L’operazione di Israele, Rising Lion, Leone sorgente, di Israele calata sull’Iran, che ha gia reagito colpendo Tel Aviv, come un gigantesco maglio fatto di droni, bombe e missili, è il capitolo più spettacolare di un piano strategico, fatto di tappe di avvicinamento, non ancora terminato nella sua pianificazione, come annunciato da Benjamin Netanyahu.

Sul piano tattico l’assalto dal cielo cominciato di notte e proseguito ieri ha preso di mira il programma nucleare, danneggiando i siti ‘sensibili’ e facendo strage di scienziati. L’obiettivo è impedire la realizzazione di armi nucleari. La stessa sorte per capi e basi militari conferma la teoria della decapitazione: eliminare i vertici del nemico. Per realizzare questo puzzle Israele ha mosso in un unico coro alleanze esterne come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che pure non hanno preso parte direttamente al raid, l’intelligence più raffinata del Mossad e una rete di complicità fatta di oppositori interni al regime degli ayatollah. Gli Usa, pur cercando un dialogo sul nucleare con Teheran, hanno dato semaforo verde al raid e ora il Pentagono sta posizionando navi da guerra in Medio Oriente per proteggere Israele e le proprie truppe. Teheran ha giurato vendetta, ma il suo assetto militare ha subìto un duro colpo. Il blitz ha eliminato, tra gli altri, Mohammad Hossein Bagheri, capo dell’esercito e regista dell’ammodernamento dell’apparato militare, 300 mila uomini, più altrettanti riservisti, e Hossein Salami, capo dei Guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, forza paramilitare intrisa di fanatismo religioso. Sono i pretoriani della guida suprema Ali Khamenei.

Sul teatro ha preparato il raid il Mossad che, come spiega Piero Batacchi, direttore di Rivista Difesa "da anni ha infiltrato l’Iran con sabotaggi, raid, uccisioni come quella del capo di Hamas, Haniyeh a Teheran". Test per tenere l’Iran sotto pressione e alimentare l’opposizione interna da parte della borghesia insofferente verso il regime di Khamenei. I droni-kamikaze decollati da "avamposti" in Iran sono stati fatti entrare, insieme a forze speciali, da Kurdistan iracheno e Azerbajan.

Gli agenti sul campo hanno studiato le manovre. Un mix tra un network segreto e tecnologia sofisticata. "L’Iran continuerà a tentare di distruggere Israele fino a quando non cambierà il regime. Israele ha cominciato il percorso molto tempo fa e l’obiettivo è indebolire il regime iraniano per rovesciarlo. Ma qui serve un via libera indiretto di Cina e Russia".

È il parere del generale Antonio Li Gobbi, già direttore delle operazioni allo Stato maggiore Nato di Bruxelles e ora senior mentor per la gestione delle crisi alla Nato defence college, istituzione accademica dell’Alleanza atlantica. Leone sorgente è la fase due del piano strategico israeliano nel Medio Oriente.

Fino a oggi Tel Aviv si è concentrata sulle emergenze come Gaza e Libano e ora allarga l’orizzonte puntando all’obiettivo principale, e cioè l’Iran che finanzia la rete formata da Hamas, Hezbollah Houthi", dice ancora Li Gobbi. L’attacco in corso è un colpo fatale all’Asse della Resistenza della Repubblica islamica. I palestinesi di Hamas e i libanesi di Hezbollah sono indeboliti. Gli Houthi in Yemen e le milizie filo-iraniane in Iraq, appaiono più isolati. La campagna militare (616 giorni) del governo Netanyahu è stata resa possibile grazie anche alla fine della Siria di Assad, alleata di Russia e Iran. E pure qui l’esercito di Tel Aviv ha agito: occupazione del Golan a sud ovest di Damasco e raid su siti militari. Tanto per stare nel sicuro.