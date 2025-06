Quiet quitter al lavoro, cosa sono? Il Politecnico di Milano ha ‘pesato’ l’insoddisfazione

Milano, 14 giugno 2025 – Malessere in ufficio, non solo dimissioni. Emerge un fenomeno più sotterraneo, da decifrare: le schiere di quiet quitter. Ma chi sono? Cosa significa questa definizione? Lo abbiamo chiesto a Martina Mauri, 35 anni, laureata in ingegneria gestionale, direttrice dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano.

“I quiet quitter – chiarisce – sono i lavoratori che fanno il minimo indispensabile per non essere licenziati. Quindi vanno in ufficio, rispettano l’orario assegnato ma sono distaccati emotivamente e mentalmente. Non hanno interesse a fare bene il loro lavoro ma vogliono continuare a farlo e a ricevere lo stipendio, senza impegnarsi. C’è una profonda rassegnazione, che emerge da diversi punti della nostra ricerca, nei confronti del sistema di lavoro più che verso la singola organizzazione”. Quiet quitter, chiarisce Mauri, “è un’espressione da letteratura, nata negli Usa, il fenomeno è esploso sempre nel periodo post pandemico. Non è quindi una realtà italiana, si monitora un po’ in tutti i paesi”.

In parallelo, secondo l’Osservatorio Polimi, “le Grandi dimissioni in Italia permangono, si possono ormai considerare strutturali”. Colpisce un altro dato, “stime europee ci collocano in fondo alla lista per l’engagement, che misura il coinvolgimento delle persone nel proprio lavoro”. Ma quanti lavoratori si sono licenziati o pensano di farlo? Nello studio Polimi 4 su 10, percentuale composta da un 11% di dipendenti che hanno cambiato impiego nell’ultimo anno, da sommare a un altro 30% che ha intenzione di farlo nei prossimi 18 mesi.

“Sono numeri in leggera diminuzione rispetto al 2021 – sottolinea la direttrice dell’Osservatorio - ma sono comunque importanti. Chi ha intenzione di cambiare lavoro, da quel che vediamo, in oltre la metà dei casi sta facendo colloqui, quindi il desiderio è reale”. Ma va a stare meglio? “No, la nota negativa è proprio questa: l’insoddisfazione rimane. Il nostro studio rileva che aumenta, rispetto agli anni passati. Questo significa che va rivisto il sistema del lavoro in Italia”.

Secondo l’Osservatorio Po limi “i fattori che causano questa insoddisfazione sono legati ai carichi di lavoro, che non sono sostenibili, a un ambiente non sano. E in generale le persone si sentono poco valorizzate, magari hanno competenze che non vengono considerate”.

Il distacco spiega anche la produttività, così bassa in Italia? “Sicuramente sì, se c’è un numero elevato di quiet quitter che fanno il minimo indispensabile, questo non ha un’incidenza positiva. Poi la produttività italiana è legata anche al mercato del lavoro, si resta in ufficio molte ore ma in modo poco efficace rispetto ai paesi nordici dove si lavora meno ore ma le persone sono più focalizzate”.

Nello studio Polimi si fa riferimento anche alle richieste degli under 35, messa in evidenza da tutti gli indicatori. “Il tema del benessere negli ultimi 5 anni è aumentato d’importanza per tutti i lavoratori, in particolare per la Generazione Z, gli under 30 – mette in evidenza Mauri -. Bisognerà poi vedere a cosa darà importanza la generazione Alfa, quando entrerà nel mercato del lavoro. Ma per chi è nato fino al 2012 l’equilibrio e l’ambiente sano sono valori fondamentali e l’azienda per attrarre e far sì che queste persone siano produttive, deve offrire contesti attenti all’equilibrio vita lavorativa e privata, che favoriscano il benessere e la realizzazione personale”.

Perché, a suo giudizio, le aziende non hanno la forza di arrivare alla conclusione, più tratto bene il dipendente e meglio è per il mio fatturato? “Non è semplice, soprattutto nelle organizzazioni più grandi è difficile riuscire ad avere impatto sull’ambiente lavorativo. Sicuramente oggi il tema delle risorse umane sta diventando sempre più strategico, con dati a supporto che dimostrano l’importanza del benessere e l’impatto sulla produttività aziendale. In passato, anche il top management era poco sensibile su questo tema. Le aziende medio grandi di solito hanno programmi di welfare e anche diverse iniziative. Ma spesso sono blande, senza chiedersi: ma quali sono i reali bisogni delle persone?”.