Studenti stressati dalle interrogazioni, la preside del liceo abolisce i voti: per un quadrimestre solo giudizi

Troppe crisi d’ansia tra gli studenti dopo le interrogazioni o i compiti, troppi pianti dopo una chiamata alla lavagna da parte dell’insegnante finita magari con un ‘impreparato. Così il liceo classico-scientifico Giordano Bruno di Mestre (Venezia) decide di sperimentare un quadrimestre di lezioni senza voti, sostituendoli con giudizi meno impietosi. I ragazzi continuano a fare le verifiche stabilite, ma, al termine, non c’è più il classico voto. Si parla invece, di "risultati raggiunti" scritto in verde o di "preparazione da migliorare" in rosso con i dettagli specifici dei punti dolenti. A fine quadrimestre, ovviamente, in pagella ci sarà il voto. Tutto questo, nelle intenzioni della dirigente scolastica, Michela Michieletto, dovrebbe aiutare gli alunni a gestire lo stress e a non vivere un cattivo giudizio come un incidente demotivante.