Striscia di Gaza sotto assedio. Israele a un passo dall’invasione: "Volete l’inferno e lo avrete"

E ora Gaza, dopo giorni di pesanti bombardamenti, ha paura. La leadership dell’organizzazione terroristica ha capito che la guerra continuerà, e così con il leader politico Ismail Haniyeh ha esortato tutti i palestinesi a "partecipare alla battaglia: Israele la pagherà cara". Hamas sa bene che a giorni inizierà l’offensiva di terra israeliana. Il che significa che il bilancio delle vittime, a ieri 830 morti e 4.250 feriti (ai quali, secondo fonti militare israeliane, vanno aggiunti 1.500 terroristi di Hamas uccisi in Israele) crescerà in maniera esponenziale. "Abbiamo preso il controllo della situazione e stiamo passando a un’offensiva su vasta scala contro la Striscia. Gaza – ha annunciato ieri il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant – non sarà mai più quella di prima. Hamas avrà l’opposto esatto di quello che auspicava".

L’esercito israeliano ha consigliato ai palestinesi in fuga dai raid aerei di recarsi in Egitto, che confina con l’enclave palestinese. Ma in giornata l’opportunità si è chiusa. L’aviazione israeliana ha bombardato per tre volte il lato palestinese del valico e al terzo attacco l’Egitto ha chiuso il valico fino a nuovo ordine. Ieri il martellamento è proseguito incessante: da sabato i target colpiti nella striscia sono ben 2.329. E sotto le bombe israeliane a Khan Younis, nel Sud della Striscia, sono rimasti uccisi due membri del Politburo di Hamas, Jawad Abu Shammala, ministro dell’Economia, e Zakaria Abu Maamar.

"Volete l’inferno e lo avrete" ha detto in un messaggio video rivolto agli abitanti di Gaza il generale Ghassan Alian, coordinatore delle attività del governo israeliano per i Territori. "Non è umano – ha attaccato Alian – rapire, abusare, uccidere bambini, donne e anziani. Non ci saranno elettricità e acqua a Gaza, ci sarà solo distruzione. Volete l’inferno, avrete l’inferno".

A causa dei bombardamenti la sanità a Gaza è in ginocchio e le scorte sono quasi finite. Per questo l’Oms ha chiesto l’apertura di un corridoi umanitario . "È necessario un corridoio umanitario per dare alle persone le forniture mediche essenziali". E anche l’Onu chiede agli israeliani di non fare un blocco totale, acqua ed elettricità comprese. "L‘assedio totale della Striscia di Gaza, annunciato lunedì dal ministro della Difesa israeliano, è vietato dal diritto internazionale umanitario", ha ricordato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. E anche l’Ue è contraria al blocco totale. "L’Unione europea si oppone all’assedio totale della Striscia di Gaza" ha annunciato l’Alto rappresentante della politica estera della UE Josep Borrell al termine del Consiglio degli Affari Esteri straordinario e ha aggiunto che "fermare gli aiuti umanitari sarebbe il miglior regalo che potremmo fare ad Hamas".

Senza se e senza ma invece i sostegno americano. Ieri Biden ha sentito per la terza volta dall’inizio del conflitto il presidente israeliano Netaniahu. Poi è andato in tv. "Dobbiamo fermare – ha detto – le mani insanguinate dei terroristi di Hamas, un gruppo il cui unico obiettivo è uccidere gli ebrei, un gruppo che ha macellato 1.000 civili tra i quali 14 americani e ha rapito decine di persone innocenti, che ora minaccia di uccidere, con una brutalità impressionante che ricorda quella dell’Isis. In questo momento dobbiamo essere estremamente chiari: noi siamo con Israele. Abbiamo inviato un gruppo da battaglia nel Mediterraneo orientale e faremo in modo che abbia tutto quello ci cui ha bisogno per difendere i propri cittadini. Israele ha il diritto e io dovere di rispondere a questi attacchi: Hamas pagherà un prezzo".