Strangolato con un asciugamano nel B&b

Si erano dati appuntamento in quel B&b a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari. Avrebbero trascorso qualche ora in camera, ma quell’incontro è diventato una lite e una rapina con omicidio. Un 43enne, Gabriele Pergola, di Quartu Sant’Elena, è stato strangolato con un asciugamani all’alba in una stanza del B&b Corte Cristina in via Nazionale. I carabinieri hanno arrestato il presunto autore del delitto, Gabriele Cabras, 20 anni, residente a Sinnai. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di omicidio volontario. Il delitto è avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino.

I due uomini, con una serie di messaggi inviati sui telefonini poi ritrovati dai carabinieri, si erano dati appuntamento nella struttura. Una volta in camera però avrebbero iniziato a discutere. Il 20enne conosceva bene Pergola, sapeva che spesso girava con molto denaro. Gli altri ospiti del B&b avrebbero sentito urla, ma anche il rumore di oggetti che venivano rotti. La lite è degenerata e Cabras avrebbe aggredito il 43enne scaraventandolo sul pavimento per poi strangolarlo con un asciugamani. Il 20enne si è appropriato del denaro che Pergola custodiva nel portafogli, 600 euro, ed è uscito dalla camera. Entrati nella camera i medici e i carabinieri hanno trovato il corpo di Pergola: era nudo accanto al letto, con attorno al collo l’asciugamani.