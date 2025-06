In piazza per Gaza, corteo a Roma: attese 50mila persone

Roma, 7 giugno 2025 – ll centrosinistra scende “in piazza per Gaza. Basta complicità”. E’ lo slogan della manifestazione organizzata da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, che si terrà oggi, sabato 7 giugno, a Roma. Il corteo partirà alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni, dove sono previsti interventi dal palco dei leader di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Sono attese circa 50mila persone. Massima allerta tra le forze dell’ordine per il timore di possibili blitz o azioni dimostrative durante il percorso.

Manifestazione 'In piazza per Gaza' a Roma

Alla manifestazione, che raccoglie le richieste della mozione unitaria presentata in Parlamento, tra cui il cessate il fuoco immediato, la fine dell'occupazione israeliana, la sospensione dell'invio di armi a Israele, l'accesso agli aiuti umanitari a Gaza, parteciperanno diverse realtà. Non ci saranno invece i pro Palestina. Per l'Associazione dei Palestinesi in Italia “una manifestazione che non rispecchia le richieste storiche del popolo palestinese, rischia di diventare un gesto vuoto, se non addirittura dannoso".

