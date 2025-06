Bande giovanili in Italia, il poliziotto: età sempre più bassa e contenuti moltiplicati via social

Roma, 7 giugno 2025 – Andrea Olivadese, direttore Seconda divisione Sco della Polizia di Stato. Qual è la mappa delle baby gang in Italia, oggi? “Il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, non c’è una connotazione geografica specifica. Anche se magari possiamo trovare riferimenti maggiori in qualche periferia degradata di grandi centri urbani”.

Quali sono i reati più frequenti commessi dalle bande giovanili?

“Sicuramente rapine, aggressioni anche gratuite o violenza di genere. Ma il primo elemento veramente nuovo che vedo è la grande possibilità di veicolare e moltiplicare i contenuti, attraverso i social. Venti e trent’anni fa si raggiungevano 100 persone, oggi sono diventate 10mila”.

Andrea Olivadese, direttore Seconda Divisione Sco della polizia, sezione che si occupa anche di bande giovanili

Le bande giovanili sono composte da italiani e stranieri, mette in luce il report 2024 della polizia. Il Servizio analisi criminale, elaborando anche i dati dei Carabinieri, ha aggiornato l’indagine di Transcrime.

“Sì, il problema tendenzialmente è trasversale. Poi ci sono ragazzi in contesti più problematici, cosa che merita un’analisi”.

A Bologna nel 2013 ci fu una solenne resa dei conti tra Bolobene e Bolofeccia. Il fenomeno riguarda anche gli ambienti più ‘dorati’.

“Sì, quando parliamo di violenze gratuite o atti percepiti come di divertimento. Non sempre si parte da ragazzi che vivono in contesti difficili”.

Esistono simboli, un gergo?

“Diciamo così: non è o non è ancora una gergalità associativa, quindi un linguaggio riconducibile a un’organizzazione criminale. Perché è importante parlare di devianza giovanile più che di criminalità”.

Qual è la differenza sostanziale?

“Deviante è l’atteggiamento genericamente scorretto, quindi la volontà di ’fare il gradasso’. Importante è non vederlo degenerare in qualcosa di diverso. Criminale è invece la vera e propria violazione di norme del codice penale”.

Le soluzioni: dalla repressione all’educazione?

“Il secondo è un elemento fondamentale. L’azione repressiva e preventiva nostra, fatta ai massimi livelli, può cercare di risolvere un problema più o meno nell’immediato. Quella preventiva lavora nell’ottica di medio-lungo periodo. Però questa logica la recuperiamo solo con l’educazione e la formazione. Noi cerchiamo di spingere e coinvolgere tutti: scuole, enti sportivi, famiglie. Tutti dovrebbero cercare di esercitare un’azione positiva sui giovani, in particolare su quelli che rischiano di sbagliare”.

La Dia – Direzione investigativa antimafia - lancia l’allarme sulle baby gang: sempre più giovanissimi attratti dai circuiti criminali.

“E questo è il secondo elemento veramente nuovo, l’abbassamento dell’età, dopo le visualizzazioni sui social. Il 13enne di oggi naturalmente non è quello di 20 anni fa. Cresce molto prima, nel bene e nel male”. Ma c’è il pericolo che minori ‘affiliati’ a bande giovanili finiscano nelle mani della criminalità organizzata? “Questo è un altro piano di discussione, non è escluso che i due mondi vadano a toccarsi. Però sono concetti diversi”.