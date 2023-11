Spunta anche l’aurora boreale

Un rara aurora boreale ha colorato i cieli italiani, ed è stata visibile nel nord italia, come dimostra la foto (qui di fianco) pubblicata dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Si tratta di un evento rarissimo a queste latutidini, ma non impossibile. "Ecco l’incredibile aurora boreale vista a Porto Garibaldi nella provincia di Ferrara", ha scritto Bonaccini. Un’emozione condivisa anche in Austria, Slovenia e Romania.