Matteo Materazzi, il gol più difficile: “La nostra corsa contro la Sla”

Roma, 20 agosto 2025 – Una speranza per suo marito Matteo Materazzi, 49 anni, agente sportivo ed ex calciatore, malato di Sla, colpito da una mutazione rara di una malattia che è stata definita ‘il male oscuro’ del pallone.

“Abbiamo preso contatti con il dottor Neil Shneider della Columbia University già a febbraio. Un pioniere, sta portando avanti una sperimentazione. Ma la speranza è anche quella di poter portare questa terapia in Italia”. La voce di Maura Soldati trasmette la forza che serve per questo viaggio. Le parole corrono veloci, non c’è tempo da perdere. Lui: una vita al massimo, i figli e gli impegni sportivi. Il calcio sempre al centro, il fratello Marco è stato campione del mondo nel 2006. “La famiglia di Matteo tutta è presente – ha dovuto chiarire Maura Soldati sui social –. I rapporti con Marco sono stati altalenanti nel passato (…) ma i due non sono tornati a parlare dopo la scoperta della malattia, si sono solo avvicinati maggiormente”.

Come sta suo marito?

“Non cammina, non muove più le braccia, ha difficoltà respiratorie. La malattia è velocissima. La diagnosi è arrivata a settembre dell’anno scorso”.

La speranza passa da una raccolta fondi. Quanto serve e quanto avete raccolto?

“Noi abbiamo bisogno di cifre altissime. Ho chiesto un milione, alla fine ne servirebbero più di due. In meno di una settimana, siamo arrivati a 250mila euro, oggi li abbiamo superati. Tutto questo verrà investito nella ricerca. Speriamo che possa aiutare anche altre persone”.

Quali sono i passi da fare?

“Abbiamo spedito campioni di sangue e di pelle a New York. Bisogna verificare se c’è la possibilità che Matteo possa entrare nella sperimentazione di Shneider. Ci sono altri italiani che hanno chiesto l’accesso alle cure”.

Altri viaggi della speranza.

“Noi ci siamo mossi in parallelo anche con un laboratorio privato, sempre in America. Con l’obiettivo di portare la terapia in Italia. Perché andare a New York oggi è ancora possibile, tra sei mesi non lo sappiamo, magari mio marito non sarà più in grado di viaggiare. L’obiettivo è quello di sviluppare un Aso personalizzato in tempi più brevi”.

Aso per dire oligonucleotide antisenso, una terapia genica per bloccare la produzione di proteine dannose.

“Intanto dobbiamo capire se riusciamo ad essere idonei alla sperimentazione in corso. Poi c’è la possibilità di chiedere l’importazione della terapia, come è stato per la SOD1. Naturalmente servono le autorizzazioni di Ema ed Aifa”.

Un viaggio per tappe.

“La mia speranza è che Matteo possa accedere a questo trial. Non è detto che funzioni, sono terapie sperimentali. Il dottor Shneider ci ha prospettato un Aso ex novo in un anno. Che per noi è un tempo enorme. Quindi, con altre famiglie conosciute nel nostro percorso, abbiamo interpellato questo laboratorio che ci ha dato tempi minori”.

Sperimentale: qual è lo stato d’animo verso questa parola?

“Il mio è di speranza, Matteo è più scettico. Chiaro che si aggrappa anche lui a questa possibilità. Ma io sono più convinta, perché ha già funzionato. Ed è la terapia del futuro, nelle malattie neurodegenerative”.

Come hanno reagito le persone di fronte alla raccolta fondi? Con fiducia o scetticismo?

“Un po’ e un po’. Quello che mi è dispiaciuto di più è stato lo scetticismo di alcuni malati. Secondo me non c’è abbastanza informazione. In piccole città e paesi, la gente muore prima di sapere che cos’ha, non si arriva neanche alla diagnosi. Abbiamo ricercatori pazzeschi, bravissimi. Però in Italia mancano fondi ma anche, ad esempio, le persone specializzate nei passaggi”.

Cosa significa?

“Tipo: in America c’è chi è addetto alle richieste di approvazione. In Italia questa figura non esiste, deve fare tutto il clinico. Che si deve occupare di troppe cose, spesso non riesce a stare dietro a tutto. Questo è un peccato mortale”.