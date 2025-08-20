Sla, “oggi diagnosi in un anno. Quando sarà disponibile il set di proteine che può accorciarla”

Torino, 20 agosto 2025 - Una speranza per la diagnosi precoce della Sla arriva dalle Molinette di Torino. Adriano Chiò, direttore di neurologia universitaria della Città della Salute, ha coordinato il lavoro con Andrea Calvo, neurologo della stessa struttura, in collaborazione con il National institutes of healt (Nih) degli Stati Uniti. Gli abbiamo rivolto cinque domande.

Stefano Borgonovo, calciatore morto di Sla nel 2008 e diventato un simbolo della lotta alla sclerosi laterale amiotrofica

"Uno dei grandi problemi della Sla – è la premessa del professor Chiò – è che purtroppo non abbiamo un biomarcatore, un elemento che ci dica, questa persona ha la malattia. Cercarlo vuol dire rendere le diagnosi più sicure e anticipate. Di conseguenza, anche arrivare a dare le terapie possibili prima, fare entrare i pazienti in tutti i cicli di benefici. per fare un esempio, se non ho la diagnosi, non faccio la fisioterapia. Terzo punto, anche permettere a più pazienti di entrare negli studi terapeutici. Oggi molti vengono esclusi perché le diagnosi sono lunghe, la media mondiale dal momento del primo sintomo è di un anno, un tempo molto lungo”.

"All’inizio i sintomi sono vaghi. Spesso, non si arriva ad essere sicuri. E dall'altra parte, non puoi dire a una persona che ha un sospetto di malattia, lei ha davvero la Sla. Quindi, chiunque è cauto nel dare una diagnosi di questo tipo perché è destruente. Questa ricerca ha portato, attraverso uno studio sulla nostra popolazione e poi con la conferma di popolazione di origine americana, all'identificazione di questo set di proteine che permette di arrivare a una diagnosi al 95%".

"In questo momento – corregge il professore – non enfatizzerei questo aspetto. La cosa importante è che consente di ottenere diagnosi più precoci e più sicure”.

“Perché sia disponibile in senso generale occorreranno da uno a due anni. Adesso si va verso la fase di estensione dello studio e anche di raffinamento di alcuni elementi. Il nostro laboratorio analisi sta iniziando a lavorare per capire come applicarlo, perché la parte dei dosaggi è stata realizzata negli Stati Uniti. I dosaggi in sé non sono difficili, il problema è mettere insieme questo gruppo di proteine. Si lavora".

"In realtà il calcio ha aperto il ragionamento sull'attività sportiva in generale, anche perché è molto popolare. Ma sono usciti dati anche su altri sport, come i maratoneti irlandesi. In generale, ci sono dati sempre più forti su questa conclusione, l'attività fisica sportiva molto intensiva, e quella sportiva ne fa parte, tende a favorire la comparsa della malattia. Il grande problema è: questo accade perché in sé l'attività fisica la favorisce oppure perché la anticipa, cioè una persona avrebbe dovuto averla e viene prima? Questo è un quesito su cui sta sta lavorando molto. Abbiamo degli studi in corso anche noi, ad esempio di tipo genetico. Sicuramente esiste una correlazione. Il che poi non meraviglia tanto. La Sla è la malattia delle cellule che fanno muovere i muscoli. Quindi probabilmente un'attività eccessiva in alcuni soggetti diventa un fattore di rischio rilevante".