Siu, arrestato il marito. L’influencer colpita al petto è in fin di vita. La Procura: “Tentato omicidio”

Roma, 23 maggio 2024 – “Si è ferita cadendo” aveva detto al centralino del 118, Jonathan Maldonato, 34 anni, marito della nota influencer italo-marocchina Soukaina El Basri, meglio conosciuta come “Siu”. Ma il foro al petto della donna, che poco dopo è finita in coma farmacologico all’ospedale di Novara, il molto sangue trovato in casa dove la coppia viveva con le due figliolette, hanno allertato gli inquirenti che hanno voluto scavare a fondo per ricostruire la vicenda poco chiara. Dopo 4 ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Maldonato è stato arrestato e nella notte è stato trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Intanto, la donna è in coma farmacologico in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Novara.

La ricostruzione dei fatti

Giovedì pomeriggio, stando a quanto ricostruito finora, la donna, accompagnata dal marito, si è recata in pronto soccorso all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella), lamentando un

forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata un'unica profonda ferita. Ai medici avrebbe detto di essere caduta in casa, poi è collassata per una emorragia interna ed è stata trasportata d'urgenza a Novara. “Mia moglie è ferita, è caduta in casa" avrebbe riferito il marito all'operatore del 118 chiamato giovedì. La procura si è mossa da subito una volta ricevuta la segnalazione e il giorno dopo gli agenti della polizia, con la scientifica e il sostituto procuratore sono entrati in casa, nel quartiere Chiavazza, dove la coppia abita con le due figlie. Nel sopralluogo è stato trovato molto disordine, ma non una situazione che possa far pensare a una colluttazione.

La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei confronti di Maldonato. Ma prima l'uomo, già sapendo di essere indagato, si è recato all'ospedale Maggiore di Novara, dove la moglie si trova in rianimazione. Lì ha trovato il fratello della donna che l'ha bloccato e tra i due si sarebbe acceso un parapiglia.

Siu, il marito e la “crisi”

"Siu" è un’influencer affermata con oltre 80mila follower su Instagram, ed è presente anche su Facebook con più di 3000 follower. La donna ha due bambine, rispettivamente di cinque e sei anni, avute dal marito Jonathan. Lui invece sui social si fa chiamare Jonny Jonathan, dice di lavorare per un’azienda produttrice di caffè ed è di Gattinara nella provincia di Vercelli.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, “dalle indagini in corso non emerge un quadro familiare sereno. Gli investigatori l’hanno capito subito, a partire dai video e messaggi consegnati dalla famiglia e dagli amici di lei e che adesso sono agli atti dell’inchiesta. Non era una coppia felice e anche le bambine erano testimoni inermi di questa situazione in declino”. Inoltre, secondo quanto si apprende, ci sarebbe inoltre una denuncia di qualche mese fa di Siu nei confronti dell'uomo.

Nelle ultime settimane “tutta la famiglia aveva difficoltà a mettersi in contatto con lei – è il racconto del fratello di Soukaina, Marouane, riportato sulle pagine dell’ ‘Eco di Biella’ –. Anche nostro padre dal Marocco ha provato più volte a contattarla. Per circa venti giorni nessuna risposta". Marouane, che vive a Biella come la sorella, è stato tra i primi a correre a Novara al capezzale di "Siu", nella mattinata di venerdì. "Ho poi provato a tornare per rivederla –ha aggiunto – ma non mi hanno più fatto entrare".