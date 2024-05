L’influencer Siu tra passione social e famiglia. Quell’ultimo messaggio su Facebook

Roma, 23 maggio 2024 – E’ il 6 maggio quando l’influencer e mamma Soukaina El Basri, conosciuta dai suoi 80mila follower semplicemente come ‘Siu’, pubblica sui social un messaggio per i suoi trent’anni: "Quando arriva il giorno del mio compleanno, ritorno a sentirmi bambina anche se, in fondo… così, mi ci sono sempre sentita. Grazie per gli auguri che sto ricevendo da moltissimi. Mi danno davvero una grande gioia. E buon compleanno a me. Me lo dico anche io che tante volte, in passato, mi sono dimenticata di farmi gli auguri. Nel tempo ho realizzato che era importante farlo. Giuro”. Questo è l’ultimo post pubblicato su Facebook dalla blogger biellese con origini marocchine. Dieci giorni dopo Siu è in ospedale, lamenta un fortissimo dolore al petto, dove i medici riscontrano una profonda ferita. Il marito, Jonathan Maldonato, 36 anni – ora recluso nella casa circondariale di Biella con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato – dà la sua versione dei fatti: “E’ caduta in casa e ha picchiato contro l’angolo di un mobile”. La ragazza ripete ai medici di essere caduta. Poi il tracollo del quadro clinico. Siu perde conoscenza, poi l’emorragia, e infine il coma da cui non si è ancora ripresa.

Per capire chi è Soukaina ci affidiamo ai suoi racconti social. Appare sempre felice e sorridente davanti alla telecamera che sia su un set fotografico per lavoro oppure nella vita privata, a casa, sul divano con il marito e le due figliolette di 5 e 6 anni. Siu è una donna in carriera e conta 80mila follower solo su Instagram. Sui social ha trovato la sua realizzazione: dispensa ai suoi follower consigli di moda e beauty care e sponsorizza prodotti. “Il piacere più grande è riuscire a realizzare ciò che gli altri non si sarebbero minimamente aspettati da te”, si legge sul suo Instagram. Soukaina è anche madre di due bellissime bambine avute con Maldonato. Vivono in una villetta nel quartiere di Chiavazza a Biella. Ma dietro alla serenità apparente sembra che i due stessero vivendo un “rapporto difficile” – come riportato dalla Procura di Biella che sta sentendo in queste ore diversi testimoni. La coppia litigava spesso per gli scatti di gelosia di lui, ha reso noto la procuratrice Teresa Angela Camelio. Sempre a maggio, ma di un anno fa, Siu avrebbe preso il coraggio di denunciarlo, per poi ritirare poco dopo la querela. “Mai confondere il silenzio di lei per debolezza. Ricorda che a volte le stelle brillano, prima dell’arrivo di un uragano”, si legge in un altro post. Nelle ultime settimane “tutta la famiglia aveva difficoltà a mettersi in contatto con lei – racconta il fratello della ragazza ai cronisti dell’ Eco di Biella –. Anche nostro padre dal Marocco ha provato più volte a contattarla. Per circa venti giorni nessuna risposta".