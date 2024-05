Siu, l’influencer in fin di vita. In rianimazione con una ferita al petto, il marito: “E’ caduta”

Roma, 22 maggio 2024 – E’ giallo sul caso di Soukaina El Basri, l’influencer e modella bellunese di origini marocchine in fin di vita. La giovane, stando a quanto ricostruito finora, giovedì scorso si è recata insieme al marito in pronto soccorso all’ospedale di Ponderano nel Biellese, lamentando un forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata un’unica ferita. Ai medici avrebbe detto di essere caduta – versione sostenuta dal marito – e poi è collassata per una emorragia interna. La donna è stata trasportata d’urgenza al Maggiore di Novara dove si trova ricoverata in rianimazione.

Le indagini

Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire la vicenda. La giovane qualche giorno fa – secondo una prima ricostruzione fornita dal marito che ha chiamato i soccorsi – sarebbe caduta in casa, nel biellese, ferendosi gravemente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno

soccorso la donna. Della vicenda si sta interessando anche la procura di Biella che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Nel frattempo proseguono nel massimo riserbo gli accertamenti della questura di Biella, che in questi giorni sta ascoltando i familiari per ricostruire con esattezza quanto accaduto.