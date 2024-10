Svolta al Sinodo dei vescovi, “via libera alle donne nei ruoli guida della Chiesa”

Roma, 26 ottobre 2024 – Non ci sono ostacoli alla presenza di donne nei ruoli guida all’interno della Chiesa. E, anche se il nodo specifico del diaconato femminile resta affidato al disbrigo del gruppo di studio voluto dal Pontefice, la questione “rimane aperta” e merita di essere approfondita. Per la prima volta nella storia del Sinodo dei vescovi non ci sarà un’esortazione apostolica post sinodale del Papa. Bergoglio rinuncia a scriverla. Tradotto, il Documento finale dell’assise sulla sinodalità, approvato stasera in Aula Paolo VI, diviene immediatamente operativo. Comprese le indicazioni che muovono verso una piena parità di genere e sono maturate in seno un’istituzione, quella sinodale, che quest’anno ha visto proprio un calo del numero di donne con diritto di voto rispetto al 2023 (9% del totale contro 14%).

“Non ci sono ragioni che impediscano alle donne di assumere ruoli di guida nella Chiesa – si legge in uno dei paragrafi più dibattuti al Sinodo –: non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito Santo”. Dai padri e dalle madri sinodali arriva anche l’imperativo a favore della presenza di laiche e religiose nel processo di formazione dei preti. A questo proposito, il cardinale Jean Claude Hollerich, relatore generale al Sinodo dei vescovi, ha dichiarato che "i seminaristi ne avranno un grande beneficio".

Il Documento finale è percorso dalla prospettiva di una conversione della Chiesa in senso sinodale e in un orizzonte missionario: una comunità ecclesiale meno gerarchica e centralizzata, con le Chiese locali più valorizzate e in relazione fra loro, mentre tutte le strutture sono considerate al servizio, con il laicato sempre più protagonista. Significativa la proposta di far sì che i dicasteri vaticani avviino una consultazione “prima di pubblicare documenti normativi importanti”. Così come si sprona a una revisione del diritto canonico per renderlo più in linea con una visione sinodale della Chiesa.

Tutti i 155 paragrafi del Documento sono stati approvati a larghissima maggioranza, Undici di questi hanno raggiunto l’unanimità dei 355 partecipanti al voto. Il passaggio, che ha ottenuto meno voti positivi (258 sì e 97 no), è quello proprio relativo al diaconato femminile.