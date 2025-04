Torna la neve: bianco risveglio in diverse località delle Dolomiti

Bolzano, 25 aprile 2025 - Nulla di eccezionale per la stagione, ma il paesaggio è tornato invernale: sulle montagne del Trentino Alto Adige è tornata a cadere la neve. Bianco risveglio in diverse località sulle Dolomiti dove sono caduti anche 10 centimetri di neve fresca. Manto bianco da Plan de Corones a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Deciso crollo delle temperature sia in montagna che nei fondovalle. Nelle località sopra i 1.200 metri la colonnina di mercurio è scesa intorno allo zero mentre a oltre 3.300 metri si registrano -9 gradi. La stagione sciistica sulle Dolomiti è chiusa da qualche giorno. L'unico impianto che resta aperto, fino al 4 maggio, è la seggiovia Falzarego a Col Gallina.

Oggi, 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, le correnti instabili in quota portano allo sviluppo di temporali prima sul Nord Est e poi sulle regioni del Centro con sconfinamento dei fenomeni verso le coste adriatiche. Entro sera qualche pioggia o acquazzone anche su Puglia e Basilicata. Poco da segnalare anche per l'ultimo weekend di aprile quando il Mediterraneo resterà all'interno di una palude barica e aria fresca in transito in quota potrebbe portare ancora allo sviluppo di una vivace attività temporalesca, specie pomeridiana.

Nel corso della prossima settimana diversi modelli mostrano un progressivo rinforzo dell'alta pressione tra i settori occidentali del continente e le Isole Britanniche. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ipotizzano a oggi una maggiore stabilità per il ponte del Primo maggio, tendenza pero' da confermare.

Previsioni meteo: la mappa