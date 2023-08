Emile scomparso da Vernet: un mese di mistero. Dal rapimento all’incidente, le piste delle indagini

Parigi, 8 agosto 2023- Emile è un mistero da un mese. Il bambino di 2 anni e mezzo scomparso da Vernet, nell’Alta Provenza, sabato 8 luglio, sembra svanito nel nulla. Sulla notizia è sceso il silenzio. Ma le indagini continuano.

Le indagini

Per molti giorni sono state organizzate ricerche sul campo: squadre di volontari, droni, cani dal fiuto infallibile. Ma questo sforzo enorme non è servito a nulla. Il paese – lo stesso della strage Germanwings – è stato ‘blindato’, nessuno poteva entrare. Una decisione presa dalle autorità anche per facilitare il lavoro investigativo.

Francia: il giallo di Emile, il bambino di 2 anni e mezzo sparito da un mese

Le ipotesi sulla scomparsa

Il giallo di Emile tiene la Francia con il fiato sospeso. Anche i social si sono mobilitati con una rete di messaggi e segnalazioni. Tra le ultime ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di un incidente. La zona, infatti, particolarmente amata dagli escursionisti, è un’area agricola. Il piccolo potrebbe essere stato falciato da una mietitrebbia. Un tragico incidente, insomma. Chi l’ha provocato potrebbe aver fatto poi sparire il corpo. Chi indaga ha preso poi in considerazione la pista del rapimento. Ma in questo caso, quale sarebbe il movente?

La scomparsa dalla casa dei nonni

Emile, secondo il racconto della famiglia, quel pomeriggio di sabato 8 luglio era nel cortile della casa di vacanza dei nonni, affollata di parenti. Indossava scarponcini da trekking perché si preparava a un’escursione. L’allarme è scattato verso le 17.30. Poi, il silenzio.