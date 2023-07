Emile, per la scomparsa del bambino da Vernet (Francia) aperta un’inchiesta

Parigi, 18 luglio 2023 – Per la scomparsa di Emile, il bambino di 2 anni e mezzo sparito sabato 8 luglio da Vernet (Francia), il pubblico ministero ha comunicato di aver aperto un'inchiesta giudiziaria. Il caso sta tenendo tutto il Paese con il fiato sospeso.

La scomparsa di Emile

Emile era in vacanza dai nonni e si preparava a un’escursione. Quel giorno, come è risultato poi, la casa di vacanze nell’Alta Provenza era affollata di parenti.

Emile, 2 anni e mezzo, è scomparso sabato 8 luglio da Vernet (Francia)

Le ricerche

Il piccolo è stato cercato per giorni, in un’operazione imponente che ha mobilitato un esercito di persone, tra gendarmi e volontari. Sono stati utilizzati cani e droni ma del piccolo nessuna traccia.

Il 13 luglio le ricerche sono state interrotte. Il procuratore della Repubblica di Digne les Bains, Re'my Avon, nel darne notizia aveva però annunciato che le indagini sarebbero proseguite, in altro modo. E aveva fatto riferimento alla gran mole di elementi raccolti durante la prima settimana di indagine, sul campo.

Il disastro aereo della Germanwings

E Vernet, piccolo borgo, comincia a sentirsi un paese maledetto. Non solo per un omicidio consumatosi nel 2008 ma soprattutto perché il paese è il luogo più vicino al disastro della Germanwings, nel 2015. Nella memoria di tutti ci sono le parole del copilota gridate al pilota chiuso in cabina e deciso a far precipitare l’aereo sulle Alpi francesi. “Apri quella maledetta porta”: non servì a evitare il disastro con 150 morti.

Non solo: a meno di 60 chilometri da qui nel 1989 la scomparsa di un altro bambino. Yannis aveva 3 anni e sparì da Ganagobie: mai ritrovato.