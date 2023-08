Tarquinia (Viterbo): scomparsa a 12 anni da una casa famiglia. Il padre: “Siamo disperati, torna”

Tarquinia (Viterbo), 6 agosto 2023 – Scomparsa a 12 anni da una casa famiglia di Tarquinia (Viterbo). Il papà Roberto lancia un appello: “Siamo disperati, torna e facci sapere che stai bene”.

“Mi hanno avvisato venerdì”

“Mi hanno avvisato venerdì sera dalla casa famiglia – racconta l’uomo al telefono verso le 20 di domenica sera -. Mia figlia sarebbe stata vista prendere un autobus con un trolley. Era nella casa famiglia da poche giorni, preferisco non addentrami nelle ragioni. Si trattava comunque di una soluzione temporanea. Non so dove possa essere, non conosco i suoi amici. Siamo preoccupati, dorme fuori da due notti”.

"Torna, siamo disperati”

Poi il papà della ragazzina – “ha quasi 13 anni” – lancia un appello. “Stiamo male, ti prego torna, facci sapere che stai bene. Una lite con gli operatori della casa famiglia? Non ne so niente”.

Ed è stata proprio la casa famiglia a presentare denuncia. Le indagini sulla scomparsa sono affidate al commissariato di Tarquinia con il supporto della questura Di Viterbo. Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste.