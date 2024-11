Capotreno accoltellato, in corso sciopero dei treni. La Lega: “Italia sicura con certa gente?”

Roma, 5 novembre 2024 – E' in corso in tutta Italia lo sciopero dei treni di otto ore, ovvero la protesta del personale del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all'accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all'altezza della stazione di Rivarolo. La protesta, dalle 9 alle 17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Rilievi sul luogo dell'accoltellamento di un capotreno a Genova Rivarolo (Ansa)

"L'Egitto, per alcuni giudici e per tutta la sinistra, non è un Paese sicuro. Ma l'Italia, con queste persone che arrivano e fanno quello che vogliono è un Paese sicuro?". Sono i capigruppo della Lega a Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, a dirlo nell'esprimere vicinanza al capotreno accoltellato e alla sua famiglia. "Non possiamo accettare - proseguono - che la vita delle persone sia messa in costante pericolo da chi arriva in Italia in maniera incontrollata. La sinistra che oggi sciopera è la stessa che vuole questa gente da noi. Siano almeno coerenti".

Ieri, per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio, è stato arrestato Fares Kamel Salem Alshahhat, 21enne egiziano, che aveva colpito con una coltellata al costato Rosario Ventura, un controllore di Trenitalia di 40 anni all'interno del treno regionale Genova Brignole-Busalla, all'altezza della stazione di Rivarolo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Alshahhat era in compagnia di una ragazza minorenne, italiana, di origine nordafricana, denunciata per gli stessi reati. Alla richiesta di esibizione del biglietto da parte del capotreno, i due avrebbero risposto che non avevano intenzione di pagarlo. Il treno è stato fermato e la ragazza avrebbe iniziato a inveire e sputare contro il capotreno. Lo stesso avrebbe fatto il ragazzo nei confronti di una passeggera. La ragazza avrebbe colpito anche con un paio di schiaffi e un calcio il capotreno che, una volta sceso dal treno, ha ricevuto una o due coltellate dal 21enne.