Quante fumate nere prima di Papa Francesco? Come andarono le votazioni nel 2013 e nel 2005

Roma, 8 maggio 2025 – Guardando all'elezione (e alle fumate) degli ultimi Pontefici, la convergenza sulla persona da eleggere si è trovata in due-tre giorni. Nel dettaglio, per l'elezione di Paolo VI - nel 1963 - sono occorsi tre giorni: dal 19 al 21 giugno e quattro fumate. La scelta di Giovanni Paolo I è arrivata dopo due giorni il 26 agosto del 1978 (quarto scrutinio, seconda fumata). Giovanni Paolo II è stato eletto in tre giorni il 16 ottobre 1978 alla quarta fumata.

L'elezione di Benedetto XVI è avvenuta nel secondo giorno di conclave, il 19 aprile 2005 al quarto scrutinio e tre fumate nere.

La fumata nera dell'8 maggio 2025

Anche papa Francesco è stato eletto nel secondo giorno: i cardinali si ritrovarono il 12 marzo 2013. Il suo nome uscì il 13 marzo, al quinto scrutinio. Furono quindi ancora 3 le fumate nere prima dell’elezione di Bergoglio.

Le votazioni iniziarono la sera del 12 e andarono avanti tutta la giornata successiva.

Nel 2013 infatti si parlò molto di un potenziale papa Scola.

Secondo il libro 'The election of Pope Francis' del vaticanista Gerard O'Connell, al primo scrutinio l'arcivescovo di Milano sarebbe stato il più votato, con 30 voti su 115 elettori, contro i 26 di Bergoglio. I due rappresentavano rispettivamente l'anima conservatrice e quella progressista del collegio cardinalizio.

Ma già dal mattino dopo gli equilibri sarebbero nettamente cambiati in favore di Francesco.

Al secondo e al terzo scrutinio, Bergoglio avrebbe ottenuto rispettivamente 45 e 56 voti, contro i 38 e 41 di Scola. Alla quarta votazione i sostenitori del cardinale argentin divennero 67. Quarta fumata nera, dunque, prima dell’elezione di Bergoglio con 85 voti, arrivata all’ultimo scrutinio della seconda giornata di votazioni.

Se il nuovo Papa dovesse rispettare questi tempi, verosimilmente potremmo avere il nome del nuovo Pontefice questa sera.