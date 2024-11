Sciopero treni 5 novembre, orari e corse garantite

Roma, 4 novembre 2024 – Domani sarà un’altra giornata difficile per chi viaggia in treno. Dopo l’accoltellamento del capotreno avvenuto oggi a Rivarolo, oggi i sindacati hanno annunciato uno sciopero nazionale dei treni per martedì 5 novembre. Sono sei le sigle che aderiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa: è coinvolto tutto il personale mobile di Trenitalia, Italo NTV, Trenitalia-TPER. Tre giorni dopo, l’8 novembre, si fermerà tutto il trasporto pubblico locale.

Gli orari

Lo sciopero durerà 8 ore. Scatta alle 9 e si conclude alle 17. A rischio i treni regionali: la mobilitazione cade infatti al di fuori delle fasce di garanzia (6-9 e 18-21) in cui i servizi sono assicurati per legge. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, questa la lista di Frecce e Intercity garantiti da Trenitalia anche in caso di sciopero. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della singole compagnie.

I motivi della mobilitazione

L’aggressione di Rivarolo è “l'ultima di una lunga serie” negli ultimi mesi, denunciano i sindacati in una nota che spiega la mobilitazione. E a tutt'oggi “non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell'ordine”.