Capotreno accoltellato a Rivarolo, circolazione rallentata sulla Genova-Busalla

Genova, 4 novembre 2024 – Ennesima aggressione a personale delle Ferrovie dello Stato. Un capotreno è stato accoltellato oggi, intorno alle 13,30 all’altezza della stazione di Genova Rivarolo. L’uomo, 40 anni, stava chiedendo i biglietti ai viaggiatori presenti sul convoglio, quando è stato colpito da due stranieri, forse privi del titolo di viaggio.

L’aggressione è avvenuta sul treno regionale 12042, partito da Genova Brignole e diretto a Busalla. Il treno è fermo in stazione e la circolazione sulla linea Genova-Busalla è al momento rallentata per i rilievi dell'Autorità giudiziaria. Immediato l’intervento dei carabinieri, che sono saliti sul convoglio e, anche grazie alle testimonianze dei passeggeri, hanno identificato e fermato gli aggressori, due nordafricani.

Sul convoglio sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e i sanitari della Croce Rosa Rivarolese, che hanno medicato sul posto la vittima, prima di trasportarla in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L’uomo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.