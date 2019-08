Roma, 3 agosto 2019 - Maltempo e sciopero dei casellanti incombono sull’esodo estivo che già da ieri ha preso il via per essere intenso soprattutto oggi. Il maltempo, che a macchia di leopardo si è abbattuto su nord e centro Italia, e lo sciopero dei casellanti, hanno fatto scattare le previsioni da bollino nero, specie per la giornata di oggi: alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli. Gli orari dell’agitazione vanno dalle dieci alle 14 di domani e dalle 18 fino alle due di lunedì mattina.

Varchi manuali aperti: si paga col bollettino

Durante lo sciopero, nelle ore di maggiore traffico, in alcune autostrade anche i varchi con pagamento solo manuale, seppure in assenza degli addetti alla riscossione del pedaggio, potranno essere aperti al traffico (con semaforo verde). In questo caso, le targhe delle auto saranno fotografate e, dopo qualche settimana, i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che potrà essere pagato entro 15 giorni. A decorrere dai 15 giorni scatteranno le sanzioni. È importante conservare il tagliando d’ingresso, che attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio. Il rischio per il traffico sarà quello di trovare i varchi manuali chiusi, con conseguente imbottigliamento all’uscita in una delle date di maggiore transito.

Telepass e casse automatiche

Rimarranno regolarmente aperti (semaforo verde) i varchi con cassa automatica, in cui si può pagare sia con contante (le macchine danno resto), sia con carta di credito, Bancomat, Postamat o Viacard. Aperti anche i "varchi gialli" del Telepass.

Sciopero a parte, in fine settimana è da bollino nero per la rete autostradale e principale italiana. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore anche oggi dalle 7 alle 22. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.

Emergenza maltempo: vento e temporali

Il weekend delle partenze di massa è comunque partito sotto temporali, vento e rovesci a causa della perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il nostro Paese, portando piogge sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, specie sul versante adriatico. Coldiretti segnala che "da quando è partita l’estate, l’Italia è stata colpita da 462 tempeste di ghiaccio, acqua e vento, il 75% in più rispetto all’anno scorso, con pesanti ripercussioni".