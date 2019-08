Roma, 2 agosto 2019 - Italia spaccata in due dal punto di vista del meteo. Come annunciato dalle ultime previsioni del tempo, il Nord è attraversato da un fronte perturbato che nelle prossime ore si spingerà fino all'Emilia Romagna e alle Marche, con temporali, a tratti grandine, e vento forte. Al Centro-Sud invece continua a dominare l'alta pressione con temperature africane (picchi di 40° nelle aree interne di Sicilia e Sardegna), che si abbasseranno nel corso del weekend.

Maltempo su Lombardia e Veneto

Il maltempo ha colpito in modo particolare Lombardia e Veneto, dove è in vigore un'allerta arancione della protezione civile. Nelle province di Treviso, Vicenza e Venezia, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per piante cadute, sottopassi allagati e black out elettrici. Criticità sono state segnalate nei Comuni di Bellano, Dervio, Vendrogno e Casargo (qui sono state evacuate, in via precauzionale, 14 persone.

#Maltempo #Veneto 13:30, dalla notte sono stati più di 80 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per alberi abbattuti e danni d’acqua, le province più colpite Treviso, Venezia e Vicenza pic.twitter.com/cdPNg73qyf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 2, 2019

La Coldiretti fa un primo punto dei danni, annoverando nel bilancio serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati: tutte conseguenze delle violente grandinate e tempeste di acqua e vento.

La situazione tenderà a migliorare nelle ore serali.

🔔#allertaARANCIONE domani, venerdì #2agosto, per rischio temporali in Lombardia e #allertaGIALLA in quattro regioni.

⛈🌬️Avviso di condizioni meteo avverse del #1agosto per temporali e venti forti dal Nord al Centro. Leggi qui 👉 https://t.co/u1479WwUEX#protezionecivile pic.twitter.com/L8MAg1EdeH — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) August 1, 2019

Dopo i temporali di oggi, le previsioni meteo promettono un inizio weekend soleggiato su gran parte del Paese, ad eccezione di qualche rimanente pioggia al Nord. I meteorologi dicono che domani, sabato 3 agosto, avremo una giornata caratterizzata dal bel tempo e condizioni estive: correnti fresche in arrivo dall'Atlantico mitigheranno le temperature che supereranno i 33° solo nelle zone più interne di Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nonostante i valori mediamente nella norma, il team de iLMeteo.it avverte che al Centro Sud si registreranno comunque problemi di afa, "soprattutto nelle zone più lontane dalle coste e meno ventilate", mentre il clima "sarà più gradevole sui litorali accarezzati dalle brezze nelle ore più calde".

Nel confermare lo scenario appena descritto, 3BMeteo specifica che sabato l'anticiclone stabilizzerà la situazione anche sulle regioni settentrionali, dove il cielo sarà di nuovo prevalentemente sereno. Tuttavia, la presenza di residue correnti instabili sulle Alpi orientali rende probabile "qualche pioggia sparsa" nel corso della giornata, specie "sulle zone montuose poste in prossimità dei confini austriaci e sloveni". Non sono del tutto esclusi temporali passeggeri anche sull'Appenino settentrionale, con eventuale toccata e fuga sulle coste di Romagna e Marche. L'esaurimento di questi fenomeni è previsto già in serata.



In attesa di nuovi dettagli, si può ragionevolmente anticipare che il bel tempo dovrebbe concedere il bis sullo Stivale anche domenica.

Previsioni meteo sabato 3 agosto

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, a parte qualche nube pomeridiana sui rilievi alpini, in un contesto comunque asciutto. Tornano a salire le temperature, seppur di poco: attesi 32° a Milano e 29° a Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, salvo maggiori addensamenti nel pomeriggio sulle Alpi, che potrebbero tradursi in acquazzoni sparsi, specie sulle Dolomiti venete. Massima nella norma, con 28° a Venezia e 31° a Bologna.



Centro

Più nuvoloso sulla costa adriatica, con sporadici piovaschi diurni su Marche e Abruzzo, per il resto tempo stabile e soleggiato. Il clima si preannuncia estivo ma non straordinariamente caldo, ad eccezione di alcuni picchi elevati nel cuore della Sardegna. A Roma e Firenze sono previsti 32°.



Sud e Isole

Prevalenza di sole su tutti i settori, al netto di qualche innocua nuvola in transito lontano dalle coste. Alcune zone della Puglia e della Sicilia promettono massime superiori alla media, ma altrove le temperature si presentano in generico calo, con 30° a Napoli e 32° a Palermo e Bari.