Roma, 1 agosto 2019 - Tutto confermato: le previsioni meteo per l'Italia annunciano un venerdì tra sole e pioggia, con una fiammata africana al Centro Sud e temporali anche forti a Nord. Gli ultimi aggiornamenti de iLMeteo.it e 3BMeteo sono concordi nel certificare che domani, venerdì 2 agosto, avremo un breve cedimento dell'anticiclone sulle regioni settentrionali, parallelamente a un'escalation lampo delle temperature soprattutto nei settori meridionali.



Entrando nel dettaglio, gli esperti di 3BMeteo parlano di un avvio di giornata a tratti instabile specie a Nord Est, con peggioramenti pomeridiani e "temporali in formazione su gran parte delle zone alpine, ma anche sull'Appennino Emiliano". I fenomeni sono destinati a estendersi alla Val Padana, in particolare tra Veneto ed Emilia, per poi raggiungere in serata "anche Romagna, Marche e Abruzzo, seppur più attenuati".

Gli esperti de iLMeteo.it aggiungono che "a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare e alla tanta energia in gioco" si potrebbe concretizzare il rischio "di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua, grandine e generare violenti colpi di vento". Il maltempo porterà un soffio di fresco nelle zone colpite, con un calo delle temperature fino a 5°.



Sempre dalla redazione de iLMeteo.it fanno sapere che mentre a Nord si spalancheranno gli ombrelli, altrove bisognerà fare i conti con una vampata di calore. La doccia di sole prevista quasi ovunque al Centro Sud verrà infatti accompagnata da un importante aumento dei valori termici, con picchi fino a 40° in Sardegna, Puglia e Sicilia.

Si tratterà comunque di una rapida parentesi: nel weekend il tempo andrà via via stabilizzandosi su tutta la penisola, uniformando le temperature nei pressi delle medie stagionali (salvo rare eccezioni).

Previsioni del tempo di venerdì 2 agosto

Nord Ovest

Giornata sotto l'acqua sui rilievi alpini, con piogge e temporali in sviluppo fin dal mattino. Nel pomeriggio il fronte attivo potrebbe coinvolgere la Pianura Padana, mentre altrove si preannuncia cielo nuvoloso ma clima asciutto. Caldo contenuto: attesi 28° a Torino e 27° a Milano.

Dal pomeriggio odierno e fino a domani sono attesi rovesci e #temporali sparsi sulla regione, più intensi sulle zone settentrionali. In esaurimento domani sera e deciso miglioramento sabato #meteoPiemonte — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) 1 agosto 2019

Nord Est

Temporali in arrivo su Alpi e Prealpi già dal mattino, con successiva estensione nelle zone di pianura, soprattutto tra Veneto ed Emilia Romagna. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Massime in lieve calo, con 27° a Venezia e 32° a Bologna.

Centro

Situazione tranquilla su tutte le regioni, caratterizzata da bel tempo o cielo poco coperto, salvo qualche temporale pomeridiano a cavallo tra Marche e Abruzzo. Giornata soleggiata e caldissima in Sardegna. In generale termometro in salita quasi ovunque, con 32° a Firenze e 33° a Roma.

#toscana #meteomontagna: domani, venerdì, possibilità di locali rovesci temporaleschi in Appennino tra il tardo pomeriggio e la sera. Bel tempo nel fine settimana. Temperature nella norma. https://t.co/Fsp7MURkUo — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 1 agosto 2019

Sud e Isole

Prevalenza di sole sul Mezzogiorno, accompagnato da temperature in aumento e caldo intenso con picchi fino a 40° in alcune aree della Puglia e della Sicilia. Attesi 33° a Napoli, 36° a Bari e 35° a Palermo.