Roma, 31 luglio 2019 - Caldo, certo. E nuova ondata africana in vista al Sud. Ma tra giovedì e venerdì tornano protagonisti i temporali, al Nord e in parte del Centro. Previsioni meteo in linea con quanto emerso nelle ultime 24 ore, ma con qualche dettaglio in più.

3bmeteo.com dice che domani, giovedì 1 agosto, al Nord sarà nuvoloso in mattinata, al pomeriggio peggiora sulle Alpi con piogge e temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al Centro generali condizioni di bel tempo, con qualche velatura in Sardegna e poche nubi diurne in formazione sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi, valori superiori sulla Sardegna. Al Sud soleggiato con poche nubi ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi, superiori in Puglia e Sicilia.

Venerdì 2 agosto al Nord tempo instabile con temporali dalle Alpi verso Val Padana e litorali, fenomeni a tratti intensi al Nord Est. Temperature in generale diminuzione, massime tra 27 e 31 gradi. Al Centro qualche rovescio sull'alta Toscana, temporali la sera tra Appennino e coste del medio Adriatico, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi, superiori sulla Sardegna. Al Sud intensa ondata di calore con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi, punte fino a 40 grado su Puglia e Sicilia.

Aggiornamento #meteo

Le insidie temporalesche di domani ⬇️https://t.co/QkHPcC47YJ — 3B Meteo (@3BMeteo) 31 luglio 2019

Scenario simile anche secondo ilMeteo.it

#Meteo: tra Giovedì e Venerdì un Cambiamento, Tornano i Temporali fino in Pianura. Ecco in Quali Regioni #temporali https://t.co/kH513B6FVR pic.twitter.com/04RxCVMMRN — IL METEO.it (@ilmeteoit) 31 luglio 2019

Le app dei due siti annunciano temporali sia a Milano che a Bologna. Dovrebbe andare meglio a Firenze.

Sabato 3 agosto al Nord locali rovesci o isolati temporali pomeridiani sui settori alpini orientali. Prevalenza di bel tempo altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 32 gradi. Al Centro qualche piovasco al mattino sulla costa adriatica, isolati temporali diurni sui rilievi abruzzesi, bello altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 32 gradi, superiori in Sardegna. Al Sud locali temporali pomeridiani sull'Appennino, bel tempo altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 27 e 32 gradi, superiori su Puglia interna e Sicilia.

Il meteo di Ferragosto

Cosa succederà poi? Le prospettive a lungo termine (seconda decade di agosto 2019) illustrate da ilMeteo.it lasciano intravedere ("si preannuncia forse", dice il sito) una risalita del caldo africano, poi un'inversione di rotta a ridosso di metà mese con una "classica burrasca di Ferragosto", con calo termico in particolare al Centro Nord. Al momento così pare, ma meglio aspettare i prossimi giorni per i priimi verdetti.

Meteo: AGOSTO, ECLATANTE COLPO di SCENA per FERRAGOSTO, e vi diciamo anche come finirà l'Estate » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/1HTw03KmRM #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 31 luglio 2019