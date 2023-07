Sciopero treni e aerei: tutti gli stop della settimana. Cosa è garantito in PDF

Roma, 10 luglio 2023 - Gli scioperi di treni e aerei minacciano le vacanze degli italiani, questa settimana si prospetta piena di disagi per chi dovrà spostarsi, in rotaia o in volo, da giovedì a sabato.

Scioperi per treni e aerei

Sciopero Trenitalia e Italo

Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Trenitalia e Italo. Lo stop inizierà dalle 3 di giovedì 13 luglio e si protrarrà fino alle 2 del 14 luglio. L'agitazione, proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, vuole denunciare "le criticità nella vertenza sindacale" anche "dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile". Le organizzazioni sindacali chiedono: "Un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi". Lo sciopero potrebbe avere un “impatto significativo”, ha denunciato Trenitalia, sulla circolazione ferroviaria e comportare “cancellazioni totali e parziali” di Frecce, Intercity e treni regionali, con effetti che potranno “verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero”.

Treni garantiti in PDF

Itao e Trenitalia hanno comunque garantito un certo numero di treni, qui sotto elencati in PDF.

Treni di Italo garantiti in PDF

Sciopero, voli a rischio

Invece sabato 15 luglio i problemi saranno per chi deve prendere un aereo, infatti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato poi lo stop dalle 10 alle 18 per il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Nello stesso giorno e sempre dalle 10 alle 18 incroceranno le braccia i piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil. Seguiti dalle 12 alle 16 dai piloti della compagnia Malta Air, compagnia che opera i voli di Ryanair.