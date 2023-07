Sciopero treni 13 e 14 luglio revocato? E sugli aerei? Tavolo d’urgenza Salvini-sindacati. Le ultime notizie

Roma, 12 luglio 2023 – Sciopero dei treni 13 e 14 luglio e degli aerei per il 15: il ministro Matteo Salvini ha convocato al Mit per le 15 di oggi un tavolo per consentire a datori di lavoro e sindacati di confrontarsi con l’auspicio di un’intesa. Si prospetta una revoca? Da vedere. Alle 13 di oggi tutte le agitazioni risultano ancora confermate.

Da precisare: la convocazione di oggi riguarda solo il traffico ferroviario. Per quello aereo, Salvini ha inviato una lettera ai sindacati. Il ministro esprime preoccupazione per i disagi e invita allo stop dello sciopero.

Salvini convoca i sindaci per scongiurare lo sciopero

Sciopero dei treni, come informarsi

La prima regola da seguire, messa per iscritto anche nel sito di Trenitalia: informarsi prima di recarsi in stazione. Non basta infatti sapere che lo sciopero parte alle 3 di notte di domani 13 luglio e finisce alle 2 di venerdì 14. Storicamente ogni astensione si porta dietro delle code che potrebbero comportare modifiche al servizio anche prima e dopo.

Contact center in agitazione

Ricordatevi che l’agitazione sindacale, come informa un comunicato,riguarda anche il contact center di Trenitalia. Che fa sapere: “Per giovedì 13 luglio l'attesa telefonica potrebbe essere prolungata e alcuni servizi potrebbero non essere presidiati”.

Treni garantiti

Ma come avere certezza che il nostro treno parta? Per Trenitalia è utile consultare il sito al link treni garantiti. Stessa cosa per Italo.

A questo link di Trenitalia i convogli garantiti

A questo link di Italo i treni garantiti